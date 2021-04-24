Пострадавшие от пандемии предприниматели Крыма получили более 1 млрд рублей

Симферополь, 24 апреля. Объем выплат предпринимателям и организациям Крыма, пострадавшим от последствий пандемии COVID-19, составил 1,58 млрд рублей в период с июня по декабрь 2020 года.

Господдержку получили более 4,5 тысячи бизнесменов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. На данный момент еще 607 предпринимателям и организациям начислены выплаты на сумму 225,7 млн рублей. Работа с заявками представителей бизнес-индустрии продолжается, на рассмотрении их сейчас находится около тысячи.

«Выплаты для пострадавших субъектов хозяйствования продолжатся и будут осуществляться в рамках лимита, предусмотренного на субсидию», — отметил Аксенов.

Глава Республики Крым ранее сообщил, что в 2021 году объем поддержки бизнеса составит 2,2 млрд рублей. С 1 марта в регионе была отменена большая часть ограничений для бизнеса. Разрешены выставки и банкеты, но массовые мероприятия пока остаются под запретом. Тем не менее власти республики сделали исключение для празднования Дня Победы.