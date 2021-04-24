Влюбленные люди могут копировать стиль переписки друг друга

Пало-Альто, 24 апреля. Человек приспосабливается к своей второй половинке, перенимая особенности ее речи, считают лингвисты из США. Это касается не только устного, но и письменного общения.

Специалисты в области лингвистики из Пенсильванского и Стэнфордского университетов изучили манеру речи влюбленных пар. Результаты исследования были опубликованы в издании Journal of Communication.

В рамках исследования были проанализированы переписки 41 молодой студенческой пары, общее количество участников составило 82 человека. Лингвисты уделили особое внимание способности партнеров к адаптации: синтаксической, семантической и общей. Выяснилось, что по всем трем параметрам влюбленные люди стремились к сближению, которое достигалось за счет подстраивания под стиль письменной речи собеседника. Особенно это касалось начала отношений.

Ученые утверждают, что причиной такой привязанности ко времени является оценка перспективности отношений. В этот период люди прилагают все усилия для того, чтобы понравиться потенциальному партнеру. Поэтому человек адаптируется под его манеру общения, копируя стиль переписки.

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