Обвиняемого в аферах Эдуарда Гладкого заметили на похоронах Марусева

Москва, 24 апреля. Обвиняемого в мошенничестве пародиста Эдуарда Гладкого заметили на похоронах артиста Олега Марусева. В последнее время вокруг двойника Николая Баскова не утихают скандалы.

После смерти знаменитого российского актера Алексея Булдакова Гладкого стали часто видеть в компании его вдовы Людмилы. В СМИ и при любых разговорах мужчина называет себя родственником вдовы и не подпускает близко к ней никого.

По информации инсайдеров, жена Булдакова за бесценок распродает все нажитое в браке имущество. Предполагается, что двойник Баскова опаивает ее лекарствами, которые позволяют управлять ею. Гладкий постоянно живет на элитной даче актера, разъезжает на его иномарке. А недавно он и вовсе стал руководителем фестиваля «Национальная рыбалка», организованном в память об артисте, сообщается в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

Друзья Людмилы Булдаковой опровергают все заявления о том, что ее друг является аферистом. Отмечается, что наследство супруга советская актриса распродает из-за острой нехватки денег, а дом не покидает, поскольку чувствует себя плохо.

Знакомые покойного актера Олега Марусева опасаются, что судьба Булдаковых может постигнуть и их. О смерти известного актера стало известно 14 апреля, причина ее не разглашается.