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Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Забайкальском крае

Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Забайкальском крае
vk.com  /  ГУ МЧС России по Мурманской области

Чита, 24 апреля. Возгорание началось в доме в Железнодорожном районе. На месте пожара в одной из квартир обнаружили тело.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Забайкальскому краю, в ликвидации возгорания участвовали 11 человек личного состава и три единицы техники. Из дома удалось эвакуировать троих человек, хозяин горящей квартиры выбрался сам. Его передали медикам и госпитализировали в краевую клиническую больницу.

Во время пожара сгорели домашние вещи на 10 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Точные причины установят после экспертизы.

Смертельный пожар произошел в кемеровском общежитии, сообщал ФАН. Один человек погиб, еще одного госпитализировали.

пожар смерть чита
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