Марков заявил, что в случае убийства Лукашенко НАТО вторгнется в Белоруссию

Убийство президента Республики Беларусь Александра Лукашенко станет отправной точкой для захвата его страны войсками НАТО. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ранее белорусский лидер пообещал подписать декрет, согласно которому власть в случае его гибели будет передана Совету безопасности страны. Он подчеркнул, что в экстренной ситуации исполняющим обязанности президента в РБ будет премьер-министр, однако все решения в государстве будут приниматься тайным голосованием Совбеза.

«Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется», — приводит цитату Лукашенко информационное агентство БелТА.

Марков объяснил, зачем белорусский лидер создает такую сложную систему управления государством на случай его гибели: дело в том, что он опасается давления со стороны Запада на своего преемника-главу правительства, который «всего лишь один человек».

«Лукашенко хочет продемонстрировать всему миру, что после его смерти власть перейдет к его твердым сторонникам, а потому любое покушение на его жизнь не будет иметь смысла, — заметил политолог. — Фигура же премьер-министра — поскольку она одна — может подвергнуться серьезной атаке со стороны заказчиков убийства президента РБ, то есть американцев».

Федеральное агентство новостей /

Глава правительства, продолжил эксперт, может быть захвачен в сети западных спецслужб, пленен или также убит — однако провернуть это одновременно с несколькими хорошо охраняемыми людьми не сможет даже ЦРУ.

«Сам факт того, что Лукашенко начал говорить о таких вещах, говорит о том, что его жизни угрожает серьезная опасность, — подчеркнул собеседник ФАН. — А это значит, что методы подавления оппозиции, которые использует белорусская власть, в значительной мере оправдывают себя. Быть жестким в ситуации с президентом РБ правильно — ведь ему противостоят не какие-то мирные протестующие, а орудия иностранных спецслужб — по сути, оформившаяся политическая секта».

Марков заявил, что у него нет сомнений в том, что в случае убийства Лукашенко на западной границе Республики Беларусь начнется, как тот выразился, «шевеление».