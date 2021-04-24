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В Санкт-Петербурге состоялся съезд Российского профсоюза докеров

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 21:21
Общество
В Санкт-Петербурге состоялся съезд Российского профсоюза докеров
Федеральное агентство новостей  / 

В Санкт-Петербурге 24 апреля прошел внеочередной выборный съезд Российского профсоюза докеров (РПД). Основной вопрос — выборы нового председателя, поскольку его бессменный глава Василий Козаренко по состоянию здоровья уже не может в полном объеме нести нагрузку, связанную с работой в РПД. Новым председателем профсоюза был избран Максим Колядинцев.

В работе съезда приняли участие делегаты из Туапсе, Крыма, Мурманска, Ейска, Архангельска, Владивостока, Находки, Магадана, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Новороссийска, а также председатель объединения СОЦПРОФ — депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Особое внимание участники съезда уделили случаям нарушения трудового законодательства, взаимодействию с работодателями, органами власти субъектов Федерации, Минтрансом, Минтрудом, Рострудом, судами и прокуратурой. В приветственном слове, обращаясь к делегатам съезда, Сергей Вострецов пожелал своим соратникам плодотворной работы и принятия мудрых и взвешенных решений.

«Сегодня, когда страна только-только выходит из ковидных ограничений и сразу же входит в большой политический цикл, очень важно не поддаться на призывы провокаторов и не политизировать вопросы, связанные с защитой прав трудящихся. Одурачив питерских рабочих пустыми обещаниями, большевики ввергли страну в гражданскую войну. После этого — десятилетия разрухи и голода. Да, страна встала с колен, но ценой жизни десятков миллионов граждан России», — заявил депутат Госдумы.

В Санкт-Петербурге состоялся съезд Российского профсоюза докеров
Федеральное агентство новостей  / 

По словам Вострецова, самая большая партия страны — «Единая Россия» — должна прислушиваться к инициативам, которые выдвигают объединение СОЦПРОФ и входящие в него организации, поскольку они имеют социальную направленность.

«Сегодня как никогда важно сохранять трезвость ума и выдержку. Это не означает, что власть не должна меняться, в том числе и основная политическая сила страны — партия «Единая Россия»! Мы очень надеемся и ждем от нее, что она будет готова к реформации и самоочищению, а главное, готова слышать даже спорные инициативы. Все, что предлагают СОЦПРОФ и входящие в него организации, в том числе и Профсоюз докеров, всегда имеет социальную направленность и идет непосредственно от людей, нравится это кому-то или нет», — сказал он.

Кроме того, на съезде Российского профсоюза докеров была отмечена необходимость изменения структуры заработной платы, поскольку оклад в составе зарплаты (постоянная часть) должен быть не ниже 75–80%, иначе премия, составляющая большую часть зарплаты, превращается не в стимул, а «в удавку».

«И работодатель очень часто вместо нормальной реакции на критику условий и оплаты труда затягивает ее на горле работяг. Российский народ не стадо безмолвных рабов, он имеет право на справедливый диалог с работодателем. Иначе это заканчивается плохо», — сообщил депутат.

В Санкт-Петербурге состоялся съезд Российского профсоюза докеров
Федеральное агентство новостей  / 

Максим Колядинцев, в свою очередь, подчеркнул, что объединение СОЦПРОФ уже больше десяти лет работает в рамках соглашения с «Единой Россией», а его председатель является депутатом Государственной думы.

«Много у профсоюзников претензий к власти, но в диалоге мы всегда реально оцениваем возможности государства и в целом политику партии, поддерживающую курс президента Владимира Путина. Надеемся, что и дальше наше партнерство будет продуктивным», — подчеркнул новый председатель РПД.

Члены Российского профсоюза докеров обратились к руководству СОЦПРОФ с просьбой оказать содействие по Архангельской области, где руководство порта для подавления недовольства работников использовало даже труд заключенных. Также они выразили благодарность комитету по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и лично его председателю Дмитрию Чернейко за помощь в разрешении трудового спора в городском порту, когда работодатель не хотел вносить в коллективный договор пункт о ежегодной индексации заработной платы.

Обратился съезд и к руководству «Единой России» с просьбой поддержать Сергея Вострецова на выборах в Госдуму, поскольку возможность профсоюзам на самом высоком уровне поднимать свои проблемы позволяет часто снимать конфликтные ситуации и, главное, доносить свои идеи. Все свои предложения делегаты съезда в ближайшее время оформят решением и направят руководству страны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что стоимость проекта развития набережной в Петербурге оценили в 10 млрд рублей.

санкт-петербург вострецов соцпроф
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