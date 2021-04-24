Honda назвала сроки отказа от выпуска машин на ископаемом топливе

Токио, 24 апреля. Японский автопроизводитель заявил о планах инвестировать 46,3 млрд долларов в исследования и разработки, связанные с электрическим транспортом, в ближайшие шесть лет.

Honda намерена полностью прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2040 году, заявил исполнительный директор компании Тошихиро Мибе. С этой целью в разработки новых моделей она собирается инвестировать 46,3 млрд долларов до 2027 года.

Сокращение выпуска автомобилей с ДВС произойдет поэтапно. К 2030 году доля электромобилей и автомобилей на топливных элементах в общем объеме производства Honda будет доведена до 40%. К 2035 году этот показатель нарастят до 85%, а к 2040 году должны продаваться только экологически безопасные авто.

Корпорация поддерживает планы правительства Японии по сокращению углеродных выбросов и считает достижимыми цели по выходу на нулевой уровень выбросов углеродов к 2050 году, подчеркнул Мибе.

Honda ранее представила гибридную генерацию кроссовера HR-V 2021 модельного ряда для европейского рынка.