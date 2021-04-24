Ученые из Швейцарии смогли напечатать помогающую в лечении диабета поджелудочную железу

Берн, 24 апреля. Швейцарские ученые создали новую систему трехмерной биопечати поджелудочной железы человека с кровеносными сосудами.

Исследователи компании Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) заявили, что на это уходит примерно полминуты. По их словам, такая биопечать поможет в разработке лекарств против сахарного диабета.

Для печати поджелудочной железы используются стволовые клетки пациента. На ней врачи могут тестировать различные препараты, пока не получат желаемый результат. Кроме того, новая разработка может положить конец тестированию лекарств на лабораторных животных.

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