Москва, 24 апреля. Моряки из Германии не дают польскому флоту остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», руководствуясь патриотическими мотивами.

Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы Федерального собрания по обороне Юрий Швыткин. В настоящее время область прокладки «СП-2» прикрывают немецкие рыболовные суда, передает iReactor.

По его словам, немецкие рыбаки сознательно не дают польскому флоту остановить строительство газопровода. Он также отметил, что разведочные суда Польши нарушают нормы международного права, препятствуя прокладке ГТМ. В это время немецкие рыбаки понимают необходимость «Северного потока — 2» для Германии.

«Я не знаю, насколько целенаправленно это было сделано или хаотично. По возможности рыболовецкие суда Германии пытаются воспрепятствовать деятельности поляков, препятствующих прокладке», — объяснил Швыткин.

В Государственной думе РФ сообщили, что такое поведение нельзя назвать частой практикой. Однако именно подобные поступки и демонстрируют заинтересованность в проекте обычных немцев.

Ранее украинский политолог Дмитрий Джангиров рассказал, что немецкие власти выбрали эффективную стратегию для защиты «Северного потока — 2» от различных провокаций.