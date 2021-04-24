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Форум «Единство русских» в Донецке взбудоражил украинское правительство

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Украина
Форум «Единство русских» в Донецке взбудоражил украинское правительство
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 24 апреля. В Донецке состоялся форум «Единство русских: защита прав и свобод», который взбудоражил украинское правительство. Об этом «ПолитНавигатору» рассказал один из лидеров движения «Донецкая республика» — Алексей Муратов.

«Оставшаяся часть Украины (ОЧУ) заблудилась в дебрях мнимой европейскости и погибает в окружении гиен в шкуре «слуг народа». Только украинские жители смогут остановить тот геноцид, который над ними проводят Зе-шуты, возомнившие себя вершителями человеческих судеб. Только приняв помощь от народных республик, украинцы смогут воссоединиться со своей Матерью — Большой Россией», — пояснил Муратов.

Депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев, прибыв в Донецк, сообщил, что форум «Единство русских: защита прав и свобод» для оккупационных украинских чиновников — приговор. Он также выразил уверенность, что приговор сразу же вступит в силу, как только украинцы поймут, что они — не рабы, в которых их превратили чиновники эпохи постмайдана.

Главным выводом, который можно сделать после завершения форума, — чиновники ОЧУ испугались, увидев и почувствовав силу русского братства, единства, у которого нет границ, которому не страшна ни пропаганда, ни угроза расправы от бандеровцев.

В ходе выступления Журавлев заявил, что испугались украинцы и Дениса Пушилина, назначившего украинскому президенту встречу на территории народных республик для честного разговора с целью урегулирования конфликта.

«Хотя... О какой чести может идти речь, если этот комик может только лишь записывать блоги, в которых на ломаной мове нагло врет украинцам», — указал Журавлев в ходе выступления.

Муратов предположил, что украинский президент струсит приехать в Донбасс, обстреливаемый подконтрольными ему же военными, и предложил пользователям интернета написать свои предположения в комментариях.

Ранее Алексей Муратов рассказал о печальном состоянии космической отрасли на Украине.

россия журавлев Донецк «Единство русских: защита прав и свобод»
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