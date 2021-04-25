В Госдуме назвали три причины непопулярности электромобилей в РФ

Ежегодно доля электромобилей в развитых странах стремительно увеличивается — причина отказа от авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) кроется не только в заботе о природе, но и в преференциях для владельцев экологичного транспорта. В России доля электромобилей ничтожно мала — около 8 тысяч электрокаров на почти 45 млн легковых авто. Помимо объективных причин непопулярности электромобилей, в России — большие расстояния и суровый климат, существуют и другие ограничения. Депутат Госдумы Александр Васильев рассказал ФАН, почему электромобили не пользуются популярностью у россиян и когда их доля увеличится.

Вопрос цены

Большую часть автопарка электромобилей составляет Nissan Leaf стоимостью около 500 тысяч рублей, хотя официально модель не импортировалась в Россию. Leaf ввозят в нашу страну по серым схемам и перепродают подержанные авто через частные руки без гарантий. Такая схема покупки авто малопривлекательная для россиян.

Александр Васильев напомнил, что в 2020 году в России отменили ввозную пошлину на электромобили, что немного их удешевило. Однако по-прежнему стоимость электромобилей в России остается высокой. Это первая причина, почему экологичные модели не пользуются спросом. Парламентарий не исключил, что повысить популярность электромобилей может пересмотр налоговых субсидий, транспортного налога, ввозных пошлин и утилизационного сбора.

Инфраструктурные ограничения

politexpert.net / Болдин Георгий

Васильев обратил внимание, что уже введенные преференции почти никак не сказались на желании граждан покупать электромобили — их как было мало, так и осталось. Вторая причина кроется в инфраструктурных ограничениях, считает депутат. Даже в Москве зарядить электрокар крайне сложно.

«Если будет хорошая цена на электромобили, то люди будут сами подталкивать власти, электросбытовые компании, чтобы они устанавливали розетки. И сам бизнес подтянется, кафе буду устанавливать зарядки для электромобилей», — заявил собеседник ФАН.

При этом депутат отметил, что даже если человек сам захочет установить зарядную станцию во дворе или паркинге, то есть масса ограничений, которые затормозят этот процесс: например, возле каждой розетки необходимо поставить контейнер с песком. Кроме того, в законодательстве нет ответственности за парковку на местах для электромобилей.

ТАСС / Сергей Карпухин

«В законодательство необходимо ввести ответственность за парковку на местах для электротранспорта, как у нас есть штраф за парковку на месте для инвалидов. Если люди занимают места, где надо заряжаться, то проблема не решится», — добавил Васильев.

Депутат предложил предоставлять владельцам электротранспорта бесплатную парковку на несколько лет в регионах, где существуют платные парковки.

Производство электромобилей

ТАСС / Сергей Савостьянов

Васильев назвал еще одну причину, почему электрокары не пользуются популярностью. В России нет производителя электротранспорта, а поддерживать иностранных производителей у государства нет стимула.

«Мы не производим аккумуляторы и приборы, мы не можем увеличить локализацию по выпуску электромобилей. Весь рынок сосредоточен в Китае. У государства, наверное, нет большого стимула поддерживать иномарки», — подчеркнул парламентарий.

Депутат признался, что и сам ждет появления в России доступных электромобилей, чтобы отказаться от ДВС. Однако в настоящий момент в России нет доступных электрокаров и инфраструктуры для них.

«Я думаю, что это вопрос двух лет, когда что-то в ценовом плане изменится, и у нас появятся нормальные китайские компании, которые будут продавать электромобили по доступным ценам», — заключил Васильев.

Ранее эксперт тематической площадки ОНФ «Экология», координатор проекта ОНФ «Экозабота» Александр Коган объяснил, зачем нужно делать шаги навстречу экологии и обсуждать на международном экологическом саммите сокращение выбросов углекислого газа и другие проблемы.