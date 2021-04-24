Полицейский избил подростка-аутиста в Калифорнии

Вакавиль, 24 апреля. Сотрудник полиции города Вакавиль, Калифорния, избил страдающего аутизмом подростка. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил отец пострадавшего — 17-летнего Престона Вульфа.

По словам Адама, его сын выполнил требование полицейского сесть на землю, но действия офицера, отшвырнувшего самокат Престона и попытавшегося надеть на него наручники, напугали молодого человека, которые страдает аутизмом и синдромом дефицита внимания. Он начал уклоняться от сотрудника полиции.

В результате полицейский швырнул подростка на асфальт, уселся сверху и ударил его в лицо. Все это происходило на глазах у многочисленных соседей, находившихся в тот момент на улице, и попало в объективы камер наблюдения.

«У Престона аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Он выглядит и ведет себя моложе своих лет», — пишет Адам, добавляя: «Я поддерживаю полицию, но не поддерживаю издевательства».

Полицейское управление Вакавиля выступило с заявлением, согласно которому офицер, имя которого не раскрывается, прибыл на вызов о драке и обнаружил подозреваемого, который в ходе задержания попытался оказать сопротивление. В результате этого сотрудник был вынужден применить силу. Департамент подчеркивает, что офицер не был уведомлен о наличии у подозреваемого особых потребностей.

Излишняя жесткость действий американской полиции стала поводом для многочисленных акций протеста, не утихающих в стране на протяжении года. Только в течение последних недель жертвами действий сотрудников правоохранительных органов стали несколько человек. В том числе — несовершеннолетние.