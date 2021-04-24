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В АТОР назвали лидеров предпочтений россиян по отдыху на майские праздники

Общество
В АТОР назвали лидеров предпочтений россиян по отдыху на майские праздники
ФБА &quot;Экономика сегодня&quot;  /  Евгения Авраменко

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил ФАН, что в стране есть много мест и регионов, куда соотечественники могут поехать отдыхать на майские праздники.

Горин рассказал о том, куда лучше всего отправиться и когда надо покупать билеты. Ведь не секрет, что многие россияне уже давно начали планировать поездки на эти даты.

«Мы видим, что лидеры — это Крым, Краснодарский край, Калининградская область, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, — перечислил собеседник ФАН. — Также это города Сибири, Урала и Дальнего Востока. Многие выбирают культуру выходного дня».

Вице-президент АТОР напомнил, что очередной этап программы туристического кешбэка в нашей стране стартовал с 18 марта. Причем этот сервис может быть продлен и после 30 июня.

По словам Горина, туристам необходимо использовать все возможности кешбэка — это позволяет людям куда чаще путешествовать по своей стране.

«В первую очередь надо использовать уникальные возможности этой программы — возврата 20% от стоимости путешествий по России, — отметил он. — Поездки по программе можно организовать от Калининграда до Владивостока, как короткие, то есть всего на две ночи, так и более продолжительные».

В АТОР назвали лидеров предпочтений россиян по отдыху на майские праздники
ТАСС  / Александр Щербак

Горин напомнил, что в этой программе можно купить именно туристический пакет со скидкой, включая перевозку до места назначения и обратно.

«Потому что самостоятельные авиаперелеты или поездки по железной дороге компенсированы не будут, — пояснил собеседник ФАН. — А в турпакете все это присутствует».

Как известно, программа туристического кешбэка распространяется на поездки с 18 марта по 30 июня текущего года. Туры можно забронировать по 15 июня, обязательно использовав банковскую карту с платежной системой «Мир».

После поездки на эту карту вернется 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

На днях, во время ежегодного послания Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предложил продлить туристический кешбэк «по меньшей мере до конца [2021] года».

Накануне глава государства официально объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими, поэтому у россиян появились весьма широкие возможности, чтобы поехать куда-нибудь отдыхать. В том числе по вышеупомянутой программе.

атор
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