Вильнюс, 24 апреля. Китай ответит на негативные действия в свой адрес со стороны Литвы. Об этом сообщил посол КНР в балтийской республике Шэнь Чжифэй.

Таким образом дипломат прокомментировал заседание в литовском Сейме (парламенте), на котором обсуждали вопрос о соблюдении прав человека в Китае на фоне ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны. Пекин обвиняют в преследовании уйгурского мусульманского меньшинства. Политики готовят резолюцию по этому вопросу.

«В парламенте состоялся политический фарс, который, кажется, еще не закончился. Если Сейм примет резолюцию с безосновательными обвинениями в адрес Китая, это будет иметь серьезные негативные последствия для литовско-китайских отношений», — сообщил дипломат.

Он добавил, что в дискуссии участвовали люди, которые не знают о текущем положении дел в Китае. Также для обсуждения не пригласили никого из официальных лиц КНР.

Ранее глава МИД Китая Ван И рассказал об ошибках США в понимании мирового порядка.