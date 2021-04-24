София Ротару отказалась от подаренной ей песни Евгения Мартынова

Москва, 24 апреля. Заслуженная артиста РФ Ксения Георгиади рассказала интересную историю о песне «Заклятье», которую исполнитель и композитор Евгений Мартынов подарил певице Софии Ротару.

Творчество Евгения Мартынова стало темой нового выпуска шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Приглашенная в студию Георгиади вспомнила, что Ротару очень понравилась подаренная певцом композиция, однако в итоге исполнять «Заклятье» певица отказалась.

«Какой-то был праздник, и этот праздник снимало телевидение. Женя решил сделать премьеру этой песни и как автор сел за рояль, сыграл и спел. Но как он это спел — как бог! Ротару сказала: «Все, я эту песню петь не буду и сотрудничать с тобой не буду»», — поделилась Георгиади.

Евгений Мартынов скончался в сентябре 1990 года от острой сердечной недостаточности. Исполнителя, которому было 42 года, похоронили на Кунцевском кладбище в Москве. После смерти певца его жена Эвелина вместе с сыном Сергеем эмигрировали в Испанию.

Музыкальный критик Сергей Соседов говорил, что в советские годы Мартынова по непонятной причине ущемляли на сцене, отдавая его песни другим артистам. Эти исполнители, в числе которых была и Ротару, справлялись с композициями ничуть не хуже, чем сам Мартынов, отмечал критик.