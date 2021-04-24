Донбасс сегодня: морпехи массово покидают ВСУ, «Правый сектор» готовится к войне

Донбасс, 24 апреля. Украинские войска накрыли пригороды Горловки и Донецка тяжелой артиллерией. Элита ВСУ не хочет больше воевать. Украинские радикалы готовятся восполнить некомплект личного состава в армии. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки украинская армия нанесла девять ударов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. На горловском направлении обороны применялись 152-мм артиллерийские системы, минометы калибров 82 и 120 мм. На донецком направлении Вооруженные силы Украины били из 122-мм артиллерии, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Обстреляны шесть населенных пунктов. На западе Донецка повреждены частные жилые дома, обесточено несколько подстанций. В Луганской Народной Республике сообщают об одном обстреле противника за сутки — по поселку Калиновка киевские силовики стреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Контрактники ВСУ массово рассчитываются

После возвращения в пункты постоянной дислокации воинских частей украинской армии личный состав даже самых элитных подразделений немедля готовится разорвать контракты с вооруженными силами, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. К примеру, после убытия из зоны Операции объединенных сил 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ более сотни бойцов подали рапорта на увольнение. Кроме того, еще более 30 военнослужащих, у которых закончились контракты, отказались их продлевать.

По информации защитников ДНР, причиной такого поведения украинских солдат и офицеров является целый комплекс проблем — от некачественного продуктового довольствия до низких и нерегулярных денежных выплат, отсутствие отпусков и неудовлетворительные условия несения службы. Важно отметить, что еще одним фактором может являться близость начала нового витка войны, что также значительно снижает желание воевать у определенного количества «освободителей» Украины.

Новостное агентство «Харьков». /

«Правый сектор» набирает добровольцев для отправки на фронт

Об этом свидетельствуют данные, полученные Народной милицией ЛНР, об активизации набора новобранцев радикалами для обучения и последующей отправке в зону силовой операции. Как утверждают в Луганске, руководителям региональных ячеек правосеков поступило указание обеспечить в кратчайшие сроки набор и подготовку молодых радикально настроенных людей, а также изучение молодежью тактико-специальной подготовки.

На базе региональных ячеек «Правого сектора»1 (организация запрещена в России) формируются сводные отряды для направления в зону ООС после прохождения специальной подготовки. В Донбассе они пополнят ряды неукомплектованных подразделений армии и Нацгвардии. Более того, уточняют в Луганске, командование ООС имеет договоренности с руководством радикалов о доукомплектовании передовых подразделений ВСУ правосеками в случае начала активных боевых действий.

Важно отметить, что Служба безопасности Украины активно лоббирует отправку «нациков» на передовые в Донбасс. По данным Народной милиции ЛНР, в украинской спецслужбе таким образом реализуют поручение президента Украины Владимира Зеленского, в рамках которого обострение в зоне силовой операции используется для отвлечения внимания радикалов от внутриполитической и социальной обстановки в стране, таким образом обеспечивая дистанцирование националистов от антипрезидентских и антиправительственных акций.

Украинский СЦКК больше не может выполнять свои функции

Об этом свидетельствует следующая информация, полученная разведкой Народной милиции ДНР. От источника в штабе восточной оперативно-тактической группировки ВСУ дончане узнали, что ее командующий, генерал Содоль, отдал приказ в подчиненные части обеспечить до 25 апреля наличие в каждой бригаде не менее четырех автомобилей ЗИЛ-131 или Газ-66, перекрашенных в белый цвет с нанесенной символикой СЦКК (украинское представительство в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня).

Транспорт планируется, как и ранее, задействовать не по прямому назначению, а с целью выполнения боевых задач украинскими силовиками на переднем крае, в том числе подвоза боеприпасов, личного состава и разведывательных подразделений. Таким образом, прикрываясь неприкосновенностью сотрудников и имущества центра, украинское командование намерено реализовывать боевые задачи. Это, в свою очередь, ставит под большой вопрос дальнейшее функционирование украинского представительства в СЦКК и возможность выполнения им возложенных задач по обеспечению поддержания перемирия.

1 Организация запрещена на территории РФ.