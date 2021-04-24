Лукашенко рассказал о сценариях проведения госпереворота в Белоруссии

Минск, 24 апреля. Преступники, которые планировали госпереворот в Белоруссии, рассматривали несколько сценариев, заявил глава государства Александр Лукашенко.

По словам белорусского президента, злоумышленники планировали нападение на кортеж и резиденцию, а также его убийство 9 мая. Он добавил, что на план переворота в стране заговорщиками выделялось 10 млн долларов, а на снайпера — 1 млн.

Ранее сообщалось, что Лукашенко подпишет декрет о передаче власти Совету безопасности страны в экстренной ситуации.