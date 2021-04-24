Страны Европы показали высокие темпы восстановления экономики после COVID-19

Брюссель, 24 апреля. Экономический рост стран европейского региона превзошел ожидания экспертов, показав высокие темпы восстановления от последствий коронавирусной пандемии, сообщает CNBC.

Индекс деловой активности (PMI), по данным опроса топ-менеджеров крупных компаний, проведенного IHS Markit, продемонстрировал рост с 53,2 до 53,7 балла. Как пояснили авторы исследования, уровень свыше 50 баллов говорит о том, что в государстве или группе стран наблюдается рост деловой активности.

Главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон в комментарии отметил, что показатели еврозоны оказались неожиданными для аналитиков, ведь власти многих стран повторно вводили локдауны или ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса. Он обратил внимание, что зачастую в жестких условиях происходит снижение деловой активности и соответственно экономический спад. В целом же опрошенные компании выразили позитивные ожидания от будущего.

В Брюсселе 25 мая ожидается проведение очного саммита Европейского союза. Участники намерены обсудить борьбу с коронавирусом, климатические вопросы и отношения с Россией.