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Девушки назвали «самые дикие поступки», которые они совершали из-за парней

Общество
Девушки назвали «самые дикие поступки», которые они совершали из-за парней
pixabay.com

Москва, 24 апреля. Новый тренд появился в социальной сети TikTok. Девушки снимают короткие видео, в которых рассказывают о «самых диких поступках», совершенных ими из-за парней.

Одна из пользовательниц соцсети под ником vantitties поделилась историей о том, как изменивший ей парень заставил обеих девушек произнести целую речь, почему ему стоит выбрать одну из них. А затем ей пришлось вести парня на ужин в качестве благодарственного подарка, когда он выбрал ее победительницей.

Девушка по имени Рейчел рассказала, что как-то опубликовала фото и видео, где она выдает манекена за своего парня, чтобы заставить ревновать бывшего. Автор другого ролика призналась, что попросила случайного парня притвориться ее бойфрендом, чтобы вызвать ревность у того, кто ей нравился.

Афроамериканка Лейниз инсценировала вечеринку в честь беременности, на которой якобы раскрыла пол будущего ребенка. Таким образом она хотела привлечь внимание бывшего, чтобы тот подумал, не его ли это ребенок, и написал ей, передает BuzzFeed.

В свою очередь, девушка под ником bayangqueen, заметив подозрительное поведение своего бойфренда на вечеринке, решила спрятаться под раковиной и узнать, не изменяет ли он ей. Однако парень слишком хорошо ее знал, поэтому сразу же пошел осматривать шкаф с одеждой и душ.

Пользовательница Кейша ради внимания противоположного пола притворилась, что у нее уже есть пара, а также инсценировала бой подушками и войну кексов, чтобы заставить нравящегося ей парня ревновать. При этом на самом деле она была одна.

Одна из девушек, узнав об измене бывшего, купила клопов и запустила в его постель, чтобы он не мог приводить туда других. Автор другого видео отомстила за неверность яйцами, которые спрятала в вентиляции дома перед тем, как съехать.

Женщины ранее рассказали о самых худших комплиментах, которые они слышали в своей жизни. Например, фигуру одной из них похвалили, сравнив с формами порнозвезды.

ревность tiktok поступки
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