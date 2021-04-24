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Вдова советского певца Евгения Мартынова скрывала от шестилетнего сына смерть отца

Общество
Вдова советского певца Евгения Мартынова скрывала от шестилетнего сына смерть отца
Prt Scr youtube.com  /  Документальное кино на Первом

Москва, 24 апреля. Вдова советского певца Евгения Мартынова Эвелина призналась, что далеко не сразу рассказала их сыну Сергею о смерти отца. От мальчика долго скрывали страшную новость.

Исполнитель шлягера «Яблони в цвету» скончался 3 сентября 1990 года на 43-м году жизни. Когда певец умер, его сыну было всего шесть лет. Эвелина Мартынова боялась травмировать ребенка, поэтому не стала говорить ему о смерти отца.

В момент, когда артист скончался, его сын находился у бабушки. Когда мальчик вернулся домой, ему сказали, что отец якобы уехал на гастроли.

«Говорили, что на гастролях, потом, что заболел», — поделилась вдова певца на шоу «Привет, Андрей!» в эфире канала «Россия-1».

Евгений Мартынов

Шестилетний мальчик спрашивал, почему его папа не болеет дома, но ребенку сказали, что Мартынов будто бы лежит в больнице. Постепенно сын певца начал привыкать жить без него.

Евгений Мартынов скончался от острой сердечной недостаточности. Ему стало плохо в подъезде, но нашедшая исполнителя женщина приняла его за пьяницу и не стала звонить в скорую. После смерти певца она винила себя, что не оказала ему помощь. Возможно, был шанс спасти артиста, но обстоятельства сложились печально.

Вдова Мартынова вместе с сыном переехала в Испанию после ухода мужа из жизни. Приехав на съемки шоу Малахова, она побывала на могиле супруга.

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