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Урезание финансирования обернулось «стратегической паузой» в разработке нового ПО для F-35

Армия
Урезание финансирования обернулось «стратегической паузой» в разработке нового ПО для F-35
pixabay.com

Вашингтон, 24 апреля. Руководство программы F-35 было вынуждено поставить на «стратегическую паузу» разработку новой логистической системы ODIN, которая должна была заменить проблемную предшественницу.

Пентагон приостановил работы по замене программного обеспечения для проблемной логистической системы F-35 из-за отсутствия финансирования, заявил в четверг глава программного управления F-35. Федеральное агентство новостей представляет эксклюзивный перевод статьи военного репортера американского издания Defense News Валери Инсинны с анализом проблемы.

В течение многих лет логистическая система F-35 ALIS считалась одной из самых больших головных болей ВВС США. Эта система должна была в автоматическом режиме передавать данные о состоянии самолета, чтобы ремонтные бригады вовремя заказывали необходимые для замены запчасти и вели в системе журнал технического обслуживания. Однако ALIS регулярно то не могла подключиться к Интернету для передачи данных, то выдавала ошибочные сведения о неисправности в агрегатах и системах истребителя.

В 2020 году после безуспешных попыток исправить баги в системе было решено разработать новую логистическую систему под названием «Интегрированная сеть оперативных данных» или ODIN. В 2021 году финансирование ее разработки было сокращено сразу на 42%, из-за чего исполнительный директор программы F-35 генерал-лейтенант Эрик Фик вынужден был, как он выразился, «взять стратегическую паузу».

«Несмотря на все позитивные действия, мы недооценили сложность отказа от системы ALIS во время миграции на ODIN и извлекли несколько важных уроков», — сказал Фик, выступая 22 апреля в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США.

Генерал заявил о необходимости во время вынужденной «стратегической паузы» продолжать улучшать функциональность ALIS в ближайшее время, хотя система ODIN, с точки зрения аппаратного обеспечения, а также среды данных и программного обеспечения, является лучшим вариантом. Он отметил, что комплект оборудования для ODIN на 75% меньше по габаритам и на 90% легче по массе. Кроме того, эта система в 3 раза производительнее ALIS.

Это не единственная проблема, с которой в последнее время столкнулась программа F-35. Исключение Турции из нее из-за покупки Анкарой российских ЗРС С-400 «Триумф», как сообщили СМИ, увеличит и без того немалую стоимость этих истребителей.

f-35 defense news логистическая программа ALIS
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