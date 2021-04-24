Девушки рассказали истории о своих провальных свиданиях в Twitter и рассмешили Сеть

Вашингтон, 24 апреля. Пользовательницы социальной сети Twitter рассказали о самых худших и неловких свиданиях, на которых им приходилось когда-либо бывать.

Неловкие и смешные истории опубликовал сайт BuzzFeed. Так, американка под ником Big Miss Steak поделилась своим опытом неудачных встреч с мужчиной. Семья ее кавалера владела похоронным бюро. Молодые люди договорились встретиться за бокалом вина, однако к концу свидания разговор пошел не в то русло.

«Последнюю часть ужина он провел, рассказывая, какой посмертный макияж он мне сделает, если я умру», — написала девушка.

Еще одна пользовательница Twitter с ником Slinging Seamoss рассказала, как во время ужина заметила на одежде молодого человека бирку. Девушка оторвала ее, однако выражение лица партнера очень ее удивило. По ее словам, это было «лицо человека, который намеревался вернуть футболку за 350 фунтов стерлингов обратно в магазин, но больше не мог».

«Он не улыбался до конца свидания, и я больше о нем не слышала», — заключила британка.

У некоторых девушек во время свидания мужчины попросту засыпали, у других — сильно занижали свой возраст. А одна пользовательница рассказала, что во время ужина в ресторане ее спутник положил в рот лимон и не вынимал его до тех пор, пока официант не принес еду.

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