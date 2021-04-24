Украина запросила у ФРГ подержанные корветы для «защиты Черноморского побережья»

Берлин, 24 апреля. Киев направил запрос на закупку подержанных корветов и других средств для «защиты Черноморского побережья». Берлин пока не отреагировал, пишут СМИ.

Список вооружений, которые хотела бы заполучить Украина, включает в себя системы противовоздушной обороны, средства для разминирования и бывшие в употреблении корветы. Однако немецкие власти пока оставили запрос без удовлетворения, передает газета Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Издание со ссылкой на источники сообщило, что глава МИД Германии Хайко Маас высказал недовольство подобными запросами. В то же время министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр якобы продемонстрировала «открытость» Киеву.

В США ранее сообщили о поставках военных грузов на Украину за апрель 2021 года. Переброска осуществлялась при помощи транспортной авиации и сухогрузов.