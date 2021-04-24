Леонков объяснил, почему силы ПВО в Крыму не сбили дрон ВВС США

Севастополь, 24 апреля. Крымские силы ПВО не стали сбивать американский беспилотник RQ-4B Global Hawk, поскольку он не заходил в запретную зону, считает аналитик Алексей Леонков.

Военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков высказал предположение, почему российские силы ПВО, расположенные на территории Крымского полуострова, не стали сбивать летательный аппарат американцев. Об этом сообщает издание «МК».

По мнению эксперта, предположение, что Global Hawk залетал в запретную зону, является выдумкой. Вряд ли какой-либо военачальник направит такой беспилотник в закрытый район, где его могут сбить на законных основаниях. В качестве примера он приводит случай в Иране, когда благодаря обломкам сбитого дрона-шпиона иранские военные создали ряд собственных образцов.

«А вот в то, что он мог рядом в приграничной зоне летать, - в это я верю. Больше всего его, конечно, интересовало, как работает наш укрепрайон в Крыму, какие там происходят передвижения. Но на сей раз у нас там всё происходило на полигоне. Так что саму суть эшелонированный системы обороны, которая у нас в Крыму выстроена, Global Hawk не вскрыл», — рассказал Леонков.

Он отметил, что российские системы разведки отследили беспилотник, обновив свои базы данных о нем и о работе его систем. Если бы разведывательный аппарат залетел в запретную зону, то ПВО РФ в Крыму воспользовались бы таким шансом.

«Если он, как говорят, находился на высоте 15 километров, его можно было бы легко достать комплексом «Бук-М2». А если бы снизился до десяти километров, то его и «Тор» бы достал. Причем так достал, что этот дрон даже «мяу» сказать не успел бы, так как по реакции это очень быстрая система.», — заключил аналитик.

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