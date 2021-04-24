Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 апреля 17:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:24
Происшествия
Пожар в кемеровском общежитии унес жизнь одного человека
17:23
Экономика
Китайские гиганты Baidu и Geely намерены выпустить самоуправляемый электромобиль
17:22
Происшествия
Пять человек получили ранения при стрельбе в Новом Орлеане
17:20
Общество
Нутрициолог объяснил, как уменьшить количество вредных жиров в рационе
17:16
Политика
Китай призвал Литву не ухудшать двусторонние отношения
17:16
Шоу-бизнес
София Ротару отказалась от подаренной ей песни Евгения Мартынова
17:13
Политика
Лукашенко рассказал о сценариях проведения госпереворота в Белоруссии
17:12
Происшествия
Двух школьниц на самокатах сбили в Петербурге
17:11
Экономика
Страны Европы показали высокие темпы восстановления экономики после COVID-19
17:10
Общество
Сотрудники Ленинградского зоопарка поймали в объектив видеокамеры застенчивых манулов
17:10
Общество
Девушки назвали «самые дикие поступки», которые они совершали из-за парней
17:09
Весь мир
Прибыль в обмен на жизни: как кризис водоснабжения в США ударил по городу Флинт
17:07
Общество
Вдова советского певца Евгения Мартынова скрывала от шестилетнего сына смерть отца
17:07
Происшествия
В Приморье ветром сдуло дом, который должны были снести 24 апреля
17:05
Армия
Урезание финансирования обернулось «стратегической паузой» в разработке нового ПО для F-35
17:05
Спорт
«Авангард» должен показать лучшую игру: эксперт о четвертом матче финала КХЛ
17:04
Политика
Как Россия накажет YouTube за нарушение свободного распространения информации
17:02
Общество
Девушки рассказали истории о своих провальных свиданиях в Twitter и рассмешили Сеть
17:02
Политика
Украина запросила у ФРГ подержанные корветы для «защиты Черноморского побережья»
17:00
Армия
Леонков объяснил, почему силы ПВО в Крыму не сбили дрон ВВС США
Все новости

Леонков объяснил, почему силы ПВО в Крыму не сбили дрон ВВС США

Армия
Леонков объяснил, почему силы ПВО в Крыму не сбили дрон ВВС США
wikipedia.org  /  Bobbi Zapka / Общественное достояние

Севастополь, 24 апреля. Крымские силы ПВО не стали сбивать американский беспилотник RQ-4B Global Hawk, поскольку он не заходил в запретную зону, считает аналитик Алексей Леонков.

Военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков высказал предположение, почему российские силы ПВО, расположенные на территории Крымского полуострова, не стали сбивать летательный аппарат американцев. Об этом сообщает издание «МК».

По мнению эксперта, предположение, что Global Hawk залетал в запретную зону, является выдумкой. Вряд ли какой-либо военачальник направит такой беспилотник в закрытый район, где его могут сбить на законных основаниях. В качестве примера он приводит случай в Иране, когда благодаря обломкам сбитого дрона-шпиона иранские военные создали ряд собственных образцов.

«А вот в то, что он мог рядом в приграничной зоне летать, - в это я верю. Больше всего его, конечно, интересовало, как работает наш укрепрайон в Крыму, какие там происходят передвижения. Но на сей раз у нас там всё происходило на полигоне. Так что саму суть эшелонированный системы обороны, которая у нас в Крыму выстроена, Global Hawk не вскрыл», — рассказал Леонков.

Он отметил, что российские системы разведки отследили беспилотник, обновив свои базы данных о нем и о работе его систем. Если бы разведывательный аппарат залетел в запретную зону, то ПВО РФ в Крыму воспользовались бы таким шансом.

«Если он, как говорят, находился на высоте 15 километров, его можно было бы легко достать комплексом «Бук-М2». А если бы снизился до десяти километров, то его и «Тор» бы достал. Причем так достал, что этот дрон даже «мяу» сказать не успел бы, так как по реакции это очень быстрая система.», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, как Россия сможет защищаться от американских роящихся дронов.

Алексей Леонков учения беспилотник ввс сша
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 302665 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 136741 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 105233 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 85426 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 79922 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Армия / Леонков объяснил, почему силы ПВО в Крыму не сбили дрон ВВС США
Рейтинг@Mail.ru