ФАН публикует список погибших при пожаре в частном доме в Башкирии

Уфа, 24 апреля. Федеральное агентство новостей публикует список погибших, чьи тела нашли во время тушения пожара в частном доме в городе Ишимбае.

Так, среди погибших оказались двое детей: двухлетняя Мария С. и 11-летний Иван Б. Кроме того, скончались 38-летний Дмитрий С. и 48-летняя Наталья Б. Мать детей, 35-летняя Надежда С., в момент трагического инцидента находилась на работе в ночную смену.

Одноэтажный жилой дом загорелся на улице Гоголя, сообщал ФАН. На место выехали спасательные службы, для ликвидации последствий возгорания были задействованы 25 человек личного состава МЧС, а также девять единиц спецтехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».