Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 апреля 17:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:24
Происшествия
Пожар в кемеровском общежитии унес жизнь одного человека
17:23
Экономика
Китайские гиганты Baidu и Geely намерены выпустить самоуправляемый электромобиль
17:22
Происшествия
Пять человек получили ранения при стрельбе в Новом Орлеане
17:20
Общество
Нутрициолог объяснил, как уменьшить количество вредных жиров в рационе
17:16
Политика
Китай призвал Литву не ухудшать двусторонние отношения
17:16
Шоу-бизнес
София Ротару отказалась от подаренной ей песни Евгения Мартынова
17:13
Политика
Лукашенко рассказал о сценариях проведения госпереворота в Белоруссии
17:12
Происшествия
Двух школьниц на самокатах сбили в Петербурге
17:11
Экономика
Страны Европы показали высокие темпы восстановления экономики после COVID-19
17:10
Общество
Сотрудники Ленинградского зоопарка поймали в объектив видеокамеры застенчивых манулов
17:10
Общество
Девушки назвали «самые дикие поступки», которые они совершали из-за парней
17:09
Весь мир
Прибыль в обмен на жизни: как кризис водоснабжения в США ударил по городу Флинт
17:07
Общество
Вдова советского певца Евгения Мартынова скрывала от шестилетнего сына смерть отца
17:07
Происшествия
В Приморье ветром сдуло дом, который должны были снести 24 апреля
17:05
Армия
Урезание финансирования обернулось «стратегической паузой» в разработке нового ПО для F-35
17:05
Спорт
«Авангард» должен показать лучшую игру: эксперт о четвертом матче финала КХЛ
17:04
Политика
Как Россия накажет YouTube за нарушение свободного распространения информации
17:02
Общество
Девушки рассказали истории о своих провальных свиданиях в Twitter и рассмешили Сеть
17:02
Политика
Украина запросила у ФРГ подержанные корветы для «защиты Черноморского побережья»
17:00
Армия
Леонков объяснил, почему силы ПВО в Крыму не сбили дрон ВВС США
Все новости

ФАН публикует список погибших при пожаре в частном доме в Башкирии

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 16:59
Происшествия
ФАН публикует список погибших при пожаре в частном доме в Башкирии
vk.com  /  МЧС Новгородская область

Уфа, 24 апреля. Федеральное агентство новостей публикует список погибших, чьи тела нашли во время тушения пожара в частном доме в городе Ишимбае.

Так, среди погибших оказались двое детей: двухлетняя Мария С. и 11-летний Иван Б. Кроме того, скончались 38-летний Дмитрий С. и 48-летняя Наталья Б. Мать детей, 35-летняя Надежда С., в момент трагического инцидента находилась на работе в ночную смену.

Одноэтажный жилой дом загорелся на улице Гоголя, сообщал ФАН. На место выехали спасательные службы, для ликвидации последствий возгорания были задействованы 25 человек личного состава МЧС, а также девять единиц спецтехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

пожар башкирия список погибших
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 302665 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 136741 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 105233 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 85426 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 79922 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Происшествия / ФАН публикует список погибших при пожаре в частном доме в Башкирии
Рейтинг@Mail.ru