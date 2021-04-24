Жители нижегородской деревни сообщили о расстреле 11 человек

Нижний Новгород, 24 апреля. Очевидцы сообщили в полицию о стрельбе в деревне Озерки в Семеновском районе Нижегородской области.

По словам местных жителей, мужчина расстрелял в деревне 11 человек. По предварительным данным, стрелок мог относиться к секте. Правоохранители организовали проверку. Официального комментария относительно инцидента пока не поступало.

Еще одна стрельба произошла в Волховском районе Ленобласти. Там пассажир открыл огонь из окна иномарки, двигаясь по шоссе. Злоумышленник совершил пять выстрелов в сторону леса и скрылся.