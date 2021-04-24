СК задержал предполагаемого убийцу начальника ФСИН Забайкалья Евгения Шихова

Чита, 24 апреля. Следователи задержали подозреваемого в убийстве начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю. С задержанным проводится работа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По данным ведомства, на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов.

Из-за большого резонанса работу следователей на месте происшествия возглавил и.о. руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный. Расследованием уголовного дела занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел.

Шихова и еще одного сотрудника ведомства застрелили в 80 км от села Урульга в Забайкальском крае. Предположительно, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.