Политолог Данилин объяснил мотивы присвоения Вашингтону статуса штата Америки

За новой инициативой демократов стоит желание получить преимущество в политической борьбе с республиканцами. Об этом в беседе с ФАН рассказал генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт прокомментировал новость о том, что палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о присвоении Вашингтону статуса штата. Отмечается, что новая территория может также получить имя в честь лидера движения за отмену рабства Фредерика Дугласа.

«Нужно сказать, что политкорректность здесь совершенно ни при чем. То, что Вашингтон уже давно напрашивался на то, чтобы стать штатом, очевидно для всех. В этом контексте неудивительно, что сейчас, когда для демократов крайне важен любой новый голос, они выступили с такой идеей. Она принесет им дополнительную поддержку, как в палате представителей, так и в сенате. Это чисто политический проект, не имеющий отношения к политкорректности, но наносящий удар по республиканцам», — сообщил специалист.

Павел Данилин отметил, что за подобного рода преобразованиями стоит вполне простой расчет.

«Появление нового штата означает прибавление политиков, как в палате представителей, так и в сенате. Это будут сторонники либералов, поскольку Вашингтон — один из самых демократически настроенных городов. В США есть штаты с населением по 500–400 тысяч человек. В Вашингтоне живет больше людей», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что, по его мнению, консерваторы понимают всю серьезность ситуации и попытаются противостоять этому плану.

«Республиканцы постараются заблокировать эту инициативу, не пропустив ее через Конгресс США. Это их единственный шанс. Однако неизвестно. Хватит ли у них для этого возможностей», — подытожил политолог.

Ранее маркетолог Иван Григорьев заявил, что республиканцам нельзя допустить превращения федерального округа Колумбия в новый штат.