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Настя Ивлеева в образе Барби прорекламировала свою линию одежды

Шоу-бизнес
Настя Ивлеева в образе Барби прорекламировала свою линию одежды
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 24 апреля. Блогер Настя Ивлеева представила свою линию одежды, которая разрабатывалась в коллаборации с брендом Barbie. О новом витке в своей карьере артистка рассказала в Instagram.

Линия одежды Ивлеевой стала первым российским проектом известного бренда, который уже много лет занимается производством самых популярных кукол в мире. Блогер отметила, что для нее огромная честь работать с ними вместе над одеждой.

«Я выпускаю свою первую коллекцию одежды: Barbie x Nastya Ivleeva. Она выпущена в сотрудничестве с легендарным брендом Barbie! Честно?! Я горжусь сотрудничеством: это первый проект Barbie в России, и для меня честь делать этот первый шаг вместе!» — написала блогер.

Ведущая отметила, что при разработке одежды использовались материалы высочайшего качества. Она заявила, что лично тестировала каждую вещь, которая выйдет в продажу. Основная идея линии одежды — каждая девушка может и должна быть настоящей.

«Мне близка философия Barbie. Уже 60 лет бренд доказывает, что каждая девушка может быть кем захочет. Тема нашей коллекции — «Будь настоящей, а не совершенной», — отметила звезда.

Работа над одеждой шла в течение пяти месяцев. Для создания образов Ивлеева вместе со своей командой просмотрела все архивные снимки кукол Барби. К каждой вещи в линейке подходили в отдельности, прорабатывая до идеала.

В последнее время карьера 30-летней ведущей заметно идет в гору, на заработанные средства она смогла приобрести Lamborghini Aventador с двигателем мощностью 740 лошадиных сил. Однако блогер является злостной нарушительницей ПДД, в связи с чем у нее образовалась большая задолженность.

instagram ивлеева Barbie
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