Сборная России по хоккею со счетом 2:0 обыграла Белоруссию во втором матче Еврочелленджа

Москва, 24 апреля. Российские хоккеисты обыграли сборную Белоруссии в матче Еврочелленджа, который прошел на «ВТБ Арене».

Подопечные Валерия Брагина второй раз за два дня победили белорусов в Москве. Матч в рамках хоккейного Еврочелленджа завершился победой хозяев со счетом 2:0. На 19-й минуте игры счет открыл Иван Морозов, воспользовавшийся передачей Василия Подколзина. Во втором периоде Павел Красковский в меньшинстве увеличил преимущество сборной России, установив итоговый результат.

На следующей неделе команда Брагина вылетит в Швейцарию, где проведет два контрольных матча в рамках подготовки к ЧМ-2021. Первенство планеты пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее сборная России забила шесть шайб в ворота белорусских хоккеистов. Все голы команды Брагина были забиты во втором периоде товарищеского матча.