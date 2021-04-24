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Мясников объяснил, как правильно выбрать полезную рыбу

Общество
Мясников объяснил, как правильно выбрать полезную рыбу
instagram.com  /  @alexander_myasnikov1

Москва, 24 апреля. Размер рыбы напрямую влияет на то, полезна ли она для организма человека, рассказал телеведущий и врач Александр Мясников.

Чем крупнее рыба, тем больше вероятность наличия в ней ртути, поделился теледоктор в ходе эфира на канале «Россия-1». Безопасным является белый и желтый консервированный тунец, который используется для приготовления салатов.

«Какие мы знаем хищные рыбы? Тунец, лососевые — семга», – заявил врач.

Россиянам стоит выбирать рыбу небольшого размера, поделился Мясников. По его словам, такую рыбу предпочитает местное население на островах. Остальные ее виды торговцы предпочитают продавать туристам. Также врач уточнил, что женщинам в положении можно есть морскую рыбу не чаще двух раз в неделю.

Скрытые факторы, которые увеличивают риск возникновения инфаркта, назвал врач Александр Мясников. Как сообщалось ранее, о них эксперт рассказал в эфире передачи на телеканале «Россия-1».

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