«Газпром» направит на газификацию больше 100 миллиардов рублей

Москва, 24 апреля. Уровень газификации России должен достигнуть 72,1% в 2021 году. На достижение этой цели «Газпром» выделит 128,8 миллиарда рублей.

Объем инвестиций на создание системы газоснабжения в текущем году в 1,8 раза превышает уровень 2020-го, сообщает издание «Нефтегазовая вертикаль» со ссылкой на слова заместителя председателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова. Он отметил, что холдинг намерен увеличить процент газификации страны с 71,4% в начале года до 72,1% к концу.

Наибольшая часть выделенного финансирования пойдет на строительство межпоселковых газопроводов. Из общего объема в 128,8 миллиарда рублей на их возведение будет направлено 73 миллиарда. План инвестиций «Газпрома» до 2025 года предполагает вложение более 500 миллиардов рублей в газовую инфраструктуру.

Прирост запасов голубого топлива «Газпрома» по итогам прошлого года составил более 480 млрд кубометров. Показатель увеличился 16-й год подряд и превысил объем добычи.