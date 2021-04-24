Немецкие журналисты нашли нестыковки в версии Чехии о взрывах на складах

Берлин, 24 апреля. Немецкое издание World Economy поставило под сомнение версию Чехии о якобы причастности РФ ко взрывам на складах во Врбетице, а также назвало свою версию произошедшего.

Чехия обвинила российские спецслужбы в «организации взрывов» на военных складах с боеприпасами в деревне Врбетица, которые произошли в 2014 году. Якобы к этому был причастен один из сотрудников российского посольства в Праге. Недавно власти объявили о высылке дипломата.

В издании отметили, что эта версия «выглядит неубедительной», так как обычно послы работают на одном посту от трех до четырех лет, поэтому вряд ли он был причастен ко взрывам.

Также на складах были обнаружены противопехотные мины чешской армии. Предположительно, боеприпасы хранились со времен «холодной» войны. Однако от них должны были избавиться еще в 1997 году после подписания Оттавского соглашения о противопехотных минах, отметили авторы материала.

Со временем взрывчатка разлагается и может взорваться, особенно, если ее неправильно хранить, отметили в издании. К этим выводам пришли специалисты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Не исключено, что боеприпасы могли взорваться сами.

Ранее стало известно, что НАТО не поддержала Чехию в вопросе коллективной высылки российских дипломатов.