«Авангард» должен показать лучшую игру: эксперт о четвертом матче финала КХЛ

Балашиха, 24 апреля. Известный хоккейный тренер Федор Канарейкин поделился ожиданиями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА. На данный момент московские армейцы ведут в серии со счетом 2-1.

«Очень важный матч сегодня. Все понимают, что 2–2 или 3–1 в серии это две большие разницы. Конечно, «Авангард» должен показать свою лучшую игру. Предыдущие матчи были очень напряженными, встречи шли до гола. Сегодняшняя игра вряд ли будет сильно отличаться от предыдущей: ожидаем контактный и вязкий хоккей. Конечно, «Авангарду» нужно реализовывать большинство, шансов было достаточно. Семенов не попал в состав, неизвестно, что с ним, но это большая потеря для «ястребов». У ЦСКА вернулся Мамин, это большое подспорье», — рассказал Канарейкин корреспонденту ФАН.

Ранее на ФАН вышел материал об отказе Артемия Панарина играть на ЧМ-2021. Нападающий не поможет сборной России.