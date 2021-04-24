«Милонов-шоу»: Манукян раскрыл подробности плана спецслужб США по ликвидации Лукашенко

За хроникой событиями в Белоруссии продолжает пристально следить весь мир.

На днях в медиапространстве взорвалась информационная бомба. Оказалось, что в стране готовился вооруженный захват власти, а спецслужбы США разработали план по ликвидации президента республики Александра Лукашенко и его детей. Новым гостем «Милонов-шоу» стал блогер и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Он в разговоре с ведущим Виталием Милоновым поделился секретной информацией и раскрыл подробности истории с американским планом по ликвидации наследника Лукашенко, а также рассказал, как это происходило и в какое время начиналось.