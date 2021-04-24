Абрамченко рассказала россиянам, почему важно сдавать старую одежду в переработку

Москва, 24 апреля. Сдавать отслужившую одежду в переработку призвала заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. Она объяснила, почему это важно.

Вице-премьер приняла участие в посвященной осознанному потреблению акции. Она сдала неиспользуемую одежду в «Пункт приема старых вещей» от фонда «Второе дыхание». Это позволит российским «зеленым брендам» создавать из вещей одежду для новых коллекций.

«Экономика замкнутого цикла предполагает множество способов дать новую жизнь отслужившим свое вещам. Часть отходов можно переработать в исходные товары. Из других можно создать вещи, менее требовательные к качеству материалов», — отметила Абрамченко.

Особенную роль в этом цикле играет апсайклинг. Процесс заключается в превращении старых вещей во что-то не только полезное, но и красивое. Сейчас подход не применяется в широких кругах, но является отражением новой поведенческой модели. Тренд осознанного потребления стоит на лидирующих позициях в мире. Россия здесь не исключение. Промышленность и творческие индустрии постепенно вовлекаются в это направление, объяснила вице-премьер.

«Чем быстрее в России будет создана отрасль переработки, тем лучше. Мы с коллегами посчитали, что порядка 30–40% вторичных материальных ресурсов — потенциальное сырье, которое может становиться новым товаром, и мы сможем в ближайшие годы вовлекать их во вторичный оборот. Таким образом, все меньше и меньше первичных природных ресурсов мы будем использовать», — заявила Абрамченко.

Также вице-премьер призвала жителей России участвовать в подобных акциях и не выбрасывать отслужившую одежду в мусорку. Она добавила, что пункты приема текстиля необходимо организовать во всех российских регионах.

Кроме того, неиспользуемые вещи в «Пункт приема» сдал глава Российского оператора Денис Буцаев. Он подчеркнул, что многие вещи, которые кажутся ненужными, могут обрести другого хозяина и новую жизнь. А если вещь действительно непригодна для использования, из нее можно сделать тряпку для хозяйственных целей.

До этого сообщалось, что волонтер из Ялты регулярно собирает мусор в городе и при походе с друзьями в лес. После этого доброволец сортирует его и отправляет на переработку.