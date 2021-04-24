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Автолюбителям рассказали о пяти конкурентах нового Lada Largus на «вторичке»

Экономика
Автолюбителям рассказали о пяти конкурентах нового Lada Largus на «вторичке»
lada.ru  /  LADA

Москва, 24 апреля. Lada Largus не имеет конкурентов среди новых моделей, так как почти никто не завозит в Россию минивэны. Однако есть несколько машин с пробегом, которые лучше по ряду параметров.

Среди потенциальных конкурентов Lada Largus стоит обратить внимание на Citroen C4 Picasso II. Стоимость модели выпуска 2014 года с пробегом — порядка 800 тысяч рублей. При этом оснащение автомобиля схоже с топовым минивэном. Вместо кондиционера машина оснащена климат-контролем.

Еще один вариант — Toyota Verso. На вторичном рынке можно найти экземпляры в возрасте 9-10 лет с пробегом около 100 тысяч километров. Мощность двигателя на 1,8 литра — 147 лошадиных сил.

Следом идет Opel Zafira второго или третьего поколения с пробегом порядка 90 тысяч километров, а также Chevrolet Orlando — самый массовый автомобиль среди предлагаемых подержанных минивэнов. Двигатель может быть бензиновым (на 1,8 литра) или дизельным (на два литра). Замыкает список Volkswagen Caddy IV по цене 800 тысяч рублей, пишет издание «За рулем».

АвтоВАЗ ранее внепланово остановил сборку новых автомобилей Lada Granta из-за нехватки комплектующих.

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