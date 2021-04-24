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Роскомнадзор защищает интересы RT в Интернете. События дня

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Роскомнадзор защищает интересы RT в Интернете. События дня
wikipedia.org  /  Jürg Vollmer / Maiakinfo / CC BY-SA 3.0

 

Путин провел телефонные переговоры с Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В пресс-службе Кремля сообщили, что главной темой беседы стал Нагорный Карабах.
«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной», — говорится в сообщении.
Также стороны обменялись мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе и в области энергетики. В ходе диалога Пашинян рассказал о внутриполитической ситуации в Армении на фоне назначенных на июнь внеочередных парламентских выборов. В начале апреля Путин и Пашинян провели очные переговоры в Москве. Тогда, как и сегодня по телефону, премьер-министр отметил особую роль российских миротворцев для обеспечения стабильности в регионе.

Лукашенко подпишет декрет о передаче власти Совбезу в экстренной ситуации

Роскомнадзор защищает интересы RT в интернете. События дня
president.gov.by  / Пресс-служба президента республики Беларусь

Александр Лукашенко намерен подписать декрет о передаче власти Совету безопасности в экстренной ситуации. Об этом президент Белоруссии сообщил в ходе поездки в регионы, пострадавшие от Чернобыльской аварии. Документ определит структуру власти в форс-мажорных обстоятельствах, например, в случае убийства главы государства.
«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями», — отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко заявил, что при возникновении угроз из-за рубежа необходимо оперативно вводить чрезвычайное положение, вплоть до военного. Такое решение также будет принимать Совет безопасности. 17 апреля стало известно о подготовке покушения на самого Лукашенко и его детей. По словам президента, к этому причастны спецслужбы Соединенных Штатов.

Роскомнадзор требует снять ограничения с YouTube-канала RT

Роскомнадзор защищает интересы RT в интернете. События дня
wikipedia.org  / Russia Today

Роскомнадзор направил руководству американской компании Google письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала Russia Today. Сервис заблокировал ряд материалов известного на весь мир российского СМИ, а также ограничил возможность публикации видеоконтента и проведения прямых трансляций RT. Видеохостинг ссылается на распространение якобы недостоверной информации о COVID-19 и его последствиях. Роскомнадзор постоянно фиксирует факты безосновательной цензуры со стороны администрации YouTube в отношении аккаунтов российских СМИ. В качестве мнимого предлога используется стандартная формулировка: «несоответствие контента возрастной категории».
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