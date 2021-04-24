Вирусолог рассказал о новых мутациях COVID-19 на примере мемов

Москва, 24 апреля. Способы распространения новых мутаций коронавируса объяснил вирусолог Алексей Аграновский на примере мемов из интернета.

Вирус COVID-19 постоянно меняется, возникают новые мутации, а побеждают самые заразные из них. Распространяются они наиболее быстро, как глупый мем из интернета, заявил Аграновский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Процесс регистрации новых штаммов не должен вызывать панику, как и обнаруженная в Чехии индийская мутация коронавируса, отметил вирусолог. Нельзя утверждать, что он более опасный или вызывает больше летальных случаев, но очевидно, что он более заразный. Врач напомнил о важности вакцинации и подчеркнул, что на данный момент это самый быстрый и эффективный способ побороть инфекцию.

Раннее немецкие медики уточнили особенности британских штаммов коронавируса. По их словам, переболевшие этим вариантом COVID-19 не страдают от потери вкуса и обоняния, но чаще отмечают боль в горле и кашель. Исследователи продолжают анализировать различные изменения COVID-19.