В Сети показали кадры возвращения военной техники ВС РФ после учений в Крыму

Севастополь, 24 апреля. Военнослужащие Вооруженных сил РФ возвращаются в места дислокации после масштабных межвидовых учений в Крыму, которые проходили в рамках проверки боеготовности войск ЮВО и ЗВО.

Соединения ВС РФ направляются в пункты постоянного базирования по приказу министра обороны России Сергея Шойгу. Подразделения отбывают воинскими эшелонами и в составе автоколонн, с аэродромов, портов и вокзалов.

Видео проезда одной из колонн было опубликовано в Сети. Отмечается, что техника прошла под Севастополем после пересечения территории Крымского полуострова с востока на запад. Отмечается, то бронетранспортеры в колонне могут двигаться по трассе с той же скоростью, что и обычные машины, однако в целях безопасности они едут медленнее, оставаясь в одной группе.

Ранее в Минобороны России сообщили, что корабли Черноморского флота вернулись в места базирования после учений в Крыму.