Прокурор выехал на место убийства начальника ФСИН Забайкалья Евгения Шихова

Чита, 24 апреля. На место убийства начальника управления ФСИН по региону Евгения Шихова выехал прокурор Максим Ершов, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Шихова и еще одного сотрудника ведомства застрелили в 80 км от села Урульга в Забайкальском крае. По предварительным данным, сторожа охотничьего хозяйства, выстрелившего в двух человек, задержали, он не оказал сопротивления. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ни СК, ни прокуратура до места инцидента пока не добрались, поскольку Шихов вместе с товарищем охотились далеко от населенного пункта. Предположительно, правоохранители прибудут на место в течение двух часов.