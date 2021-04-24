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Сурайкин заявил о необходимости установки памятников Сталину в каждом городе РФ

Политика
Сурайкин заявил о необходимости установки памятников Сталину в каждом городе РФ
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  ФАН

Памятники Иосифу Сталину как победителю фашизма и создателю советского государства должны стоять в каждом российском городе. Об этом в интервью ФАН заявил глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Ранее партия «Справедливая Россия — За правду» опровергла свое прежнее решение установить памятник Сталину в рамках создания мемориального комплекса в честь награжденных орденом «Победы». В пресс-службе «справедливоросов» подчеркнули, что это была частная инициатива отдельного члена партии, которая «не отражает позицию ее руководящих органов».

Сурайкин объяснил, почему эсеры пошли на попятную.

«Дело в том, что «Справедливая Россия» хоть и создавалась как левая партия, но основной ее актив составляют правые социал-демократы, к которым относится и ее лидер Сергей Миронов, — заявил политик. — Это люди, которые не любят советскую власть и, возможно, даже втайне ненавидят Ленина и Сталина».

По мнению лидера «Коммунистов России», идеология правого социал-демократизма подразумевает не просто желательность существования капитализма, но и его доминирование в общественно-политической жизни страны.

«Так что, даже несмотря на то, что СР объединилась с Захаром Прилепиным — который, безусловно, придерживается левых взглядов — и его партией «За правду», это все еще правые социал-демократы, — заявил собеседник ФАН. — Судя по последним метаниям, в ней сейчас происходит борьба, но побеждают явно антисоветчики».

Сурайкин заявил о необходимости установки памятников Сталину в каждом городе РФ
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Киселев

Сурайкин подчеркнул, что он и его партия всегда боролись за увековечивание памяти и роли Сталина в российской истории как великого полководца и создателя советского государства. Он напомнил, что его программа на президентских выборах 2018 года неслучайно называлась «10 сталинских ударов»

«Когда мы вели кампанию, то обнаружили сильный отклик избирателя на фигуру Иосифа Виссарионовича, — сказал политик. — И если вы посмотрите на актуальные социологические исследования, то увидите, что они все говорят о том, что поддержка Сталина в обществе составляет 70%».

Собеседник ФАН призвал «Справедливую Россию — за правду» прислушаться «если не к «Коммунистам России», то хотя бы к ее народу» и не стесняться собственной же инициативы установить монумент в честь генералиссимуса на Аллее славы в Москве.

«Если бы я выиграл выборы президента РФ, памятник Сталину стоял бы в каждом российском городе, — заявил Сурайкин. — Это наша память о великом советском прошлом и о победе в великой войне. По информации от наших региональных партийных отделений, раньше так все и было — но потом к власти пришел предатель Хрущев и все памятники Иосифу Виссарионовичу снес».

По словам лидера «Коммунистов России», в первую очередь надо восстановить некогда уничтоженные монументы вождю.

«А вообще, нужно поставить их в каждом парке и в большинстве общественных мест — ведь это память не просто о Сталине, но и о том историческом периоде, когда наша страна была подлинно великой», — резюмировал политик.

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