Вдова Иосифа Кобзона надела черные легинсы и ботфорты для похода в цирк

Москва, 24 апреля. Поклонники восхитились новым моложавым образом вдовы известного эстрадного артиста Иосифа Кобзона Нелли. Вместе с семьей артистка посетила цирковое выступление.

Новые фотографии появились на странице Кобзон в социальной сети Instagram. На снимках заслуженный деятель культуры РФ позирует в обществе актрисы Ольги Кабо и юмориста Святослава Ещенко. Вместе с ними на фотографии стоят братья Аскольд и Эдгард Запашные.

Для выхода в свет жена покойного народного артиста СССР надела черные легинсы и голубую водолазку из тонкой ткани. Образ Кобзон дополнила кожаными ботфортами на невысоком каблуке и меховой жилеткой ярко-синего цвета. Поклонники отметили, что 70-летняя женщина выглядит восхитительно.

«Нелли, вы великолепны и источаете буквально красоту и грацию»; «Суперцирк, браво!» — отметили подписчики звездного аккаунта.

Последнее время вдова стала чаще выходить из дома и посещать светские мероприятия. Недавно во время вручения музыкальной премии BraVo Кобзон Нелли высказалась по поводу ситуации с тяжелобольным модельером Вячеславом Зайцевым. Она осудила людей, которые пользуются в корыстных целях тяжелым состоянием кутюрье.