Смертельный удар молнии в жительницу Гусь-Хрустального произошел без свидетелей

Владимир, 24 апреля. Никто не видел момента удара молнии в жительницу Гусь-Хрустального, которая погибла на месте происшествия. Все участники субботника находились под укрытием, сообщил источник ФАН.

Бывшая сотрудница администрации Гусь-Хрустального погибла во время грозы на субботнике. Когда погода испортилась, все побежали в укрытие, однако 60-летняя погибшая не успела спрятаться. Позднее ее тело обнаружили с признаками удара молнии.

Следственный комитет организовал проверку по факту гибели женщины. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте трагедии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.