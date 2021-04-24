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Стали известны подробности смерти советского певца Евгения Мартынова

Общество
Стали известны подробности смерти советского певца Евгения Мартынова
Global Look Press  /  Evguenii Matveev/Russian Look

Москва, 24 апреля. Вдова советского эстрадного исполнителя Евгения Мартынова Эвелина поделилась некоторыми подробностями смерти мужа. Женщина считает, что ее супруг мог скончаться из-за алкоголя.

Некоторые говорили, что перед смертью артист якобы находился в депрессии, но его вдова опровергает подобные утверждения. По словам женщины, Мартынов пребывал в прекрасном настроении.

Певец скончался 3 сентября 1990 года. Как рассказал актер Борис Щербаков на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!», в тот злополучный день у исполнителя возникли проблемы с автомобилем.

«Машина не завелась, он пошел в гаражи, где есть мастера, которые за определенную плату — жидкий наш «рубль» (речь идет об алкоголе. — Прим. ФАН) — готовы починить автомобиль. Так получилось, что слишком много было взято этого «рубля», и вот результат», — отметил актер в эфире «России-1».

«Наверное, та доза, которую ему там дали, его организм не смог ее осилить», — добавила вдова исполнителя.

Эвелина Мартынова

Евгению Мартынову стало плохо в подъезде, и он потерял сознание. Его нашла женщина по имени Нелли Шпак, решившая, что это просто пьяница.

«Прошло 30 лет, а в памяти отпечаталось, как было вчера. Это случилось 3 сентября 1990 года. Сын пошел в первый класс, я торопилась, чтобы забрать сына из школы. Вызвала лифт. Выходу, а там лежал он. <...> Зонтик и кепочка на полу, а он в тонкой шелковой рубашке. Я даже представить не могла, что передо мной лежит знаменитый певец Евгений Мартынов. И я ушла», — рассказала женщина.

Когда Шпак вернулась, возле подъезда стояла машина скорой помощи. Женщина поинтересовалась судьбой найденного ею мужчины, и ей сообщили о его смерти. С тех пор Шпак живет с чувством вины, и ей даже пришлось провести два месяца в клинике неврозов. В эфире шоу Малахова она показала место, где нашла Мартынова.

Место, где нашли Мартынова

По словам вдовы певца, в случае с ее мужем было упущено время. Возможно, исполнителя удалось бы спасти, если бы все сложилось по-другому. Официально причиной смерти Мартынова стала острая сердечная недостаточность.

Уход советского исполнителя из жизни стал трагедией для его жены, оставшейся с сыном на руках. Эвелина Мартынова все еще чувствует боль, когда слышит песни любимого мужа.

малахов певец мартынов
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