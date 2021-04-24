Стали известны подробности смерти советского певца Евгения Мартынова

Москва, 24 апреля. Вдова советского эстрадного исполнителя Евгения Мартынова Эвелина поделилась некоторыми подробностями смерти мужа. Женщина считает, что ее супруг мог скончаться из-за алкоголя.

Некоторые говорили, что перед смертью артист якобы находился в депрессии, но его вдова опровергает подобные утверждения. По словам женщины, Мартынов пребывал в прекрасном настроении.

Певец скончался 3 сентября 1990 года. Как рассказал актер Борис Щербаков на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!», в тот злополучный день у исполнителя возникли проблемы с автомобилем.

«Машина не завелась, он пошел в гаражи, где есть мастера, которые за определенную плату — жидкий наш «рубль» (речь идет об алкоголе. — Прим. ФАН) — готовы починить автомобиль. Так получилось, что слишком много было взято этого «рубля», и вот результат», — отметил актер в эфире «России-1». «Наверное, та доза, которую ему там дали, его организм не смог ее осилить», — добавила вдова исполнителя.

Евгению Мартынову стало плохо в подъезде, и он потерял сознание. Его нашла женщина по имени Нелли Шпак, решившая, что это просто пьяница.

«Прошло 30 лет, а в памяти отпечаталось, как было вчера. Это случилось 3 сентября 1990 года. Сын пошел в первый класс, я торопилась, чтобы забрать сына из школы. Вызвала лифт. Выходу, а там лежал он. <...> Зонтик и кепочка на полу, а он в тонкой шелковой рубашке. Я даже представить не могла, что передо мной лежит знаменитый певец Евгений Мартынов. И я ушла», — рассказала женщина.

Когда Шпак вернулась, возле подъезда стояла машина скорой помощи. Женщина поинтересовалась судьбой найденного ею мужчины, и ей сообщили о его смерти. С тех пор Шпак живет с чувством вины, и ей даже пришлось провести два месяца в клинике неврозов. В эфире шоу Малахова она показала место, где нашла Мартынова.

По словам вдовы певца, в случае с ее мужем было упущено время. Возможно, исполнителя удалось бы спасти, если бы все сложилось по-другому. Официально причиной смерти Мартынова стала острая сердечная недостаточность.

Уход советского исполнителя из жизни стал трагедией для его жены, оставшейся с сыном на руках. Эвелина Мартынова все еще чувствует боль, когда слышит песни любимого мужа.