Новая статуя Христа станет самой высокой в Бразилии

На юге страны создают монумент, который превзойдет знаменитую фигуру Сына Божьего в Рио-де-Жанейро.

В Бразилии возводят второй монумент Спасителю. Новый «Христос-Покровитель» будет почти на пять метров выше своего легендарного предшественника «Христа-Искупителя» в Рио-де-Жанейро. Величественная статуя высотой 43 метра вместе с пьедесталом строится уже третий год в городке Энкантадо, в самом южном бразильском штате. На этой неделе творцы грандиозной фигуры установили голову и «обнимающие мир» руки — их размах составил 36 метров.

Для стройки века используется 1 600 тонн бетонных блоков. Согласно расчетам, проект обойдется в 350 тысяч долларов, это более 27 миллионов рублей. Работы планируется завершить к концу этого года. Но уже сейчас Сын Божий возвышается над окрестными холмами и с каждым месяцем становится все ближе к небесам. Фигура должна стать третьей по высоте статуей Христа в мире: после памятника в Индонезии высотой в 52,55 метра и в Польше со значением в 52,5 метра.

Отцом-вдохновителем монументального шедевра стал местный политический деятель Адроальдо Конзатти, который в марте умер от коронавируса. Мечта бразильца уже после кончины становится былью.