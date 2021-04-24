Стала известна причина смертельного пожара в Ишимбае

Ишимбай, 24 апреля. Возгорание в частном доме в Башкирии, из-за которого погибли четыре человека, случилось в результате короткого замыкания в счетчике, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Ранее после трагедии были обнаружили четыре человека без признаков жизни. Среди погибших есть двое несовершеннолетних.

Пожар случился в здании по улице Гоголя. Там загорелся одноэтажный дом площадью пять на семь метров. Ликвидация огня зарегистрирована в 23:32. К тушению пожара от МЧС России привлечено 25 человек и девять единиц техники.