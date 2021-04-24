Начальника ФСИН Забайкалья мог застрелить пьяный сторож охотничьего хозяйства

Чита, 24 апреля. Главу управления ФСИН по региону Евгения Шихова и его товарища мог застрелить сторож охотничьего хозяйства, а не егерь, как сообщалось ранее.

По предварительным данным, предполагаемый преступник находился в состоянии алкогольного опьянения, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН). Другие детали станут известны после проведения экспертизы.

По предварительным данным, Шихов вместе с неким Германом охотились на кабана. Для этого они получили лицензию, с их стороны никаких нарушений не было. По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

В настоящий момент неизвестно, имеет ли второй погибший отношение к структурам Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю, сообщал ФАН. Обоих с тяжелыми травмами увезли в больницу, однако по пути пострадавшие скончались.