Церковный кот обратился к псковичам с просьбой помочь зооприюту

Псков, 24 апреля. Кот по кличке Владыка митрополита Псковского и Порховского Тихона обратился ко всем неравнодушным людям с просьбой оказать посильную помощь псковскому зооприюту «Лесопилка».

На официальной странице церковного кота в социальной сети Instagram появилась публикация, в которой сообщается, что Владыке пришло письмо «от одной милой особы». Его содержимое заставило кота взгрустнуть, поскольку там рассказывалось о зооприюте «Лесопилка» и его обитателях.

«Дорогой Владыка! Меня зовут Малышка. Живу я недалеко — в Пскове, но, в отличие от тебя, своего дома у меня пока нет. Мое сегодняшнее пристанище — приют для бездомных животных «Лесопилка». Таких, как я, здесь много: и котиков, и собачек. Не буду рассказывать тебе наши грустные истории, надеюсь все-таки, что когда-нибудь нас всех заберут к себе домой добрые люди, а мы отблагодарим их любовью и преданностью», — приводится в публикации текст присланного письма.

Prt Scr instagram.com / @_vladyka_the_cat_

Сейчас за животными следят волонтеры, которые неустанно за ними ухаживают, лечат и кормят. Однако зооприюту крайне необходима помощь неравнодушных. На официальном сайте учреждения есть раздел, посвященный тому, в чем очень сильно нуждаются обитатели «Лесопилки».

В Бурятии тем временем в одном из питомников спасли истощенного медвежонка, которого обнаружили на трассе недалеко от Улан-Удэ. Сейчас жизни животного ничто не угрожает.