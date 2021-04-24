ФАН выяснил подробности судебного спора между Барановской и Аршавиным

Москва, 24 апреля. Источник ФАН раскрыл подробности судебного разбирательства между футболистом Андреем Аршавиным и его бывшей возлюбленной, телеведущей Юлией Барановской.

Экс-избранница спортсмена воспитывает троих детей от него — двух сыновей и дочь. Однако у Аршавина также есть дочь от его бывшей жены Алисы Казьминой. Какое-то время дети Барановской получали большую сумму алиментов на каждого, чем дочь экс-супруги спортсмена.

Футболист принял решение уменьшить сумму алиментов на детей телеведущей, из-за чего между бывшими возлюбленными началось судебное разбирательство. В ноябре прошлого года Савеловский суд встал на сторону Аршавина, но Барановская подала апелляцию.

Мосгорсуд рассмотрел обращение телеведущей и оставил решение предыдущей инстанции без изменений. Теперь каждый из детей Барановской и дочь Казьминой будут получать алименты от Аршавина в равных долях.

Бывшая жена Андрея Аршавина жаловалась, что экс-супруг якобы занижает сумму доходов, чтобы выплачивать меньше алиментов на ее дочь. По словам адвоката Марины Дубровской, сейчас футболист действительно зарабатывает намного меньше, чем это было, например, при Барановской, поэтому Казьминой приходится рассчитывать на другие суммы.